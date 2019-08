Volta2019. Candidatos escalam Serra do Larouco

Mário Aleixo - RTP Comentários 08 Ago, 2019, 07:56 / atualizado em 08 Ago, 2019, 07:56 | Volta a Portugal

Novo teste para os candidatos à vitória final quando a corrida entra na contagem decrescente. A chegada à Serra do Larouco voltará a fazer estragos no pelotão, com especial ênfase na subida para Torneiros (1.ª categoria) que selecionará o grupo que vai discutir a vitória na etapa.



A W52-FC Porto vai pegar na corrida mas será importante perceber como estão os líderes da equipa. No entanto a Efapel de Jóni Brandão e o Louletano de Vicente de Garcia de Mateos estão obrigados a atacar se ainda sonham em vestir a camisola amarela no pódio do Porto, no domingo.



Após a 6.ª etapa Gustavo Veloso da W52-FC Porto segue na liderança da corrida, seguido de João Rodrigues da mesma equipa a 15s, no 3.º lugar está Vicente de Mateos da Aviludo-Louletano a 22 segundos e na 4.ª posição Jóni Brandão da Efapel a 25 segundos.



Eis os líderes das restantes classificações: Montanha – Luís Gomes da Radio Popular-Boavista; Pontos – Daniel Mestre da W52-FC Porto; Juventude – Emanuel Duarte da LA Alumínios, Combinado – Gustavo Veloso da W52-FC Porto e por Equipas – W52-FC Porto.