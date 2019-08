Volta2019. Etapa traiçoeira não permite distracções

Mário Aleixo - RTP Comentários 05 Ago, 2019, 07:57 / atualizado em 05 Ago, 2019, 07:57 | Volta a Portugal

No rescaldo das certezas e desilusões na Torre o pelotão viaja pelas fraldas da Serra da Estrela, com um final de “tirada” que coloca de novo à prova os trepadores na véspera do dia de descanso na cidade da Guarda.





O pelotão da "Portuguesa" atravessa um total de três metas volantes e outras tantas contagens de montanha, a primeira de quarta categoria, em Canas de Senhorim, aos 43 quilómetros.



Segue-se uma contagem de segunda categoria, dentro dos últimos 10 quilómetros, antes de a meta coincidir com uma subida categorizada de terceira, que deverá afastar os "sprinters" da discussão pela vitória.





Após a 4:ª etapa Gustavo Veloso da W52-FC Porto segue na liderança da corrida, seguido de João Rodrigues da mesma equipa a 13 s, e no 3.º lugar está Vicente di Mateos da Aviludo-Louletano a 20 segundos.Eis os líderes das restantes classificações: Montanha – Peio Goikoetxea da Euskadi; Pontos – Daniel Mestre da W52-FC Porto; Juventude – Emanuel Duarte da LA Alumínios, Combinado – Gustavo Veloso da W52-FC Porto e por Equipas – W52-FC Porto.