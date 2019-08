Volta2019. Gustavo Veloso defende a amarela

Mário Aleixo - RTP Comentários 07 Ago, 2019, 08:06 / atualizado em 07 Ago, 2019, 09:01 | Volta a Portugal

Após o dia de descanso serão complicados os primeiros 55 km com três contagens de montanha de 3.ª categoria, segue-se um percurso sinuoso até chegar a Bragança, onde os “sprinters” vão dispor da última oportunidade.



Luís Mendonça (RP-Boavista) volta a ter aqui uma oportunidade, mas dada a forma como a EFAPEL terminou a primeira parte da Volta, poderemos ver a equipa de Jóni Brandão a assumir as rédeas da corrida para tentar colocar Gustavo Veloso (W52-FC Porto) e companhia em apuros.



Após a 5.ª etapa Gustavo Veloso da W52-FC Porto segue na liderança da corrida, seguido de João Rodrigues da mesma equipa a 15s e no 3.º lugar está Vicente di Mateos da Aviludo-Louletano a 22 segundos.



Eis os líderes das restantes classificações: Montanha – David Ribeiro da LA Alumínios; Pontos – Daniel Mestre da W52-FC Porto; Juventude – Emanuel Duarte da LA Alumínios, Combinado – Gustavo Veloso da W52-FC Porto e por Equipas – W52-FC Porto.