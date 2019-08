Volta2019. Serra da Lousã é uma ameaça à calma

Mário Aleixo - RTP Comentários 01 Ago, 2019, 07:47 / atualizado em 01 Ago, 2019, 07:47 | Volta a Portugal

Não será fácil a primeira etapa em linha, as quatro contagens de montanha com destaque para a Serra da Lousã vão provocar os primeiros estragos na chegada a Leiria. Os “sprinters” que conseguirem estar na discussão da “tirada” dispõem de uma longa reta plana para medirem forças.



Na etapa desta quinta-feira o pelotão parte de Miranda do Corvo e passa sucessivamente por Semide, Lousã (meta volante), Candal, Serra da Lousã (prémio de montanha de 1.ª categoria), Castanheira de Pêra, e Pedrógão Grande (prémio de montanha de 4.ª categoria), Mó Grande (prémio de montanha de 4.ª categoria), Arega (prémio de montanha de 2.ª categoria); Alvaiázere (meta volante), Pombal (meta volante) e Leiria.



Após o prólogo realizado em Viseu na distância de 6 km, na liderança da corrida está Samuel Caldeira da W52-FC Porto, seguido de Gian Friesecke da Swiss Race, e no 3.º lugar Gustavo Veloso da W52-FC Porto.