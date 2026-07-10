País
Reaberta circulação na Ponte Vasco da Gama no sentido Lisboa-Montijo após acidente
Seis pessoas ficaram feridas esta sexta-feira na sequência de uma choque em cadeia que envolveu seis veículos ligeiros na Ponte Vasco da Gama, no sentido Lisboa-Montijo. O trânsito no sentido norte-sul foi entretanto retomado.
Em declarações à agência Lusa, pelas 18h00, fonte do Comando Sub-Regional da Área Metropolitana de Lisboa referia que seis feridos ligeiros ainda estavam a ser assistidos no local.
A reabertura ao trânsito de uma das três faixas de rodagem ocorreu pelas 18h33, indicou a Proteção Civil.
Os feridos foram transportados para os hospitais do Barreiro, de Loures e de São José, este último em Lisboa.
A mesma fonte adiantou que o alerta para este acidente, que envolveu seis veículos ligeiros, foi dado às 16h50, tendo sido deslocados para o local 25 operacionais apoiados por 12 veículos de socorro.