Reaberta circulação na Ponte Vasco da Gama no sentido Lisboa-Montijo após acidente





Os feridos foram transportados para os hospitais do Barreiro, de Loures e de São José, este último em Lisboa.

A mesma fonte adiantou que o alerta para este acidente, que envolveu seis veículos ligeiros, foi dado às 16h50, tendo sido deslocados para o local 25 operacionais apoiados por 12 veículos de socorro.

A reabertura ao trânsito de uma das três faixas de rodagem ocorreu pelas 18h33, indicou a Proteção Civil.

Em declarações à agência Lusa, pelas 18h00,