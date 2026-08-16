País | Notícias | RTP Notícias

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), os distritos de Bragança e Vila Real, no norte de Portugal continental, estão já de alerta, devido à "persistência de valores elevados da temperatura máxima".

No caso dos distritos de Porto, Viana do Castelo, Braga (norte), Castelo Branco, Viseu, Guarda, Aveiro, Leiria, Coimbra, Santarém (centro), Lisboa, Setúbal, Beja, Évora e Portalegre (sul), o aviso amarelo devido às temperaturas altas irá entrar em vigor às 09:00.

À mesma hora, irá ser emitido outro aviso amarelo, nos distritos de Castelo Branco (centro), Beja, Portalegre, Évora e Faro (sul), devido à trovoada.

O IPMA alertou para a possibilidade de "aguaceiros localmente fortes e acompanhados de trovoada e rajadas fortes, que poderão ser ocasionalmente sob a forma de granizo, mais prováveis nas serras".

O aviso amarelo, o menos grave numa escala de três, indica uma situação de risco para certas atividades que dependem do estado do tempo, exigindo que se fique atento à evolução das condições meteorológicas.

O IPMA prevê para hoje no continente tempo quente, com céu pouco nublado, a possibilidade de ocorrência de aguaceiros e trovoadas, em especial na região Sul, e uma subida da temperatura máxima, exceto no Algarve.

As temperaturas máximas vão oscilar entre os 26 graus Celsius em Sagres e os 39 graus em Santarém.