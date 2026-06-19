RTP Notícias
Indonésia. Milhares de desalojados aguardam ajuda após sismo que fez 51 mortos
Milhares de pessoas retiradas das suas habitações aguardam ajuda na sequência do forte sismo que abalou a ilha indonésia de Flores, causando 51 mortos.
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"Viatura não vinha em contramão". GNR explica circunstâncias da morte de ciclista na Volta
A GNR avançou este sábado que a viatura que atropelou o ciclista Finlay Tarling, de 19 anos, durante uma etapa da Volta a Portugal não estava em contramão no momento do acidente.
Fogo em parque natural belga já queimou quase três mil hectares
O incêndio que desde sexta-feira está a atingir um dos maiores parques naturais da Bélgica já consumiu quase três mil hectares e obrigou à evacuação de várias localidades, incluindo na vizinha Alemanha.
Excesso de mortalidade. Mais 680 óbitos do meio de junho ao fim de julho
Morreram em Portugal mais 680 pessoas do que era esperado entre junho e julho.