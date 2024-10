Espírito Santo. Ricardo Salgado identificado e dispensado no início do julgamento

Após Ricardo Salgado ter sido dispensado, o advogado de defesa criticou o coletivo de juízes, ao afirmar que “sabemos como estas pessoas [com demência] são tratadas” no estrangeiro e “como são tratadas em países incivilizados”.



Francisco Proença de Carvalho recordou que foi apresentado um relatório médico que disse que “uma anterior sessão tinha tido efeitos muito negativos”, mas o ex-banqueiro teve mesmo que se apresentar em tribunal, esta terça-feira de manhã. “Abriu-se uma página negra na justiça portuguesa (…) diante de todo mundo”, afirmou o advogado de Ricardo Salgado.

No entanto,, como já o fez em outra ocasião. Preferiu a entrada principal do tribunal. Questionado pelos jornalistas sobre estra decisão, Francisco Proença de Carvalho respondeu com a frase

O antigo banqueiro chegou ao Campus de Justiça de mão dada com a mulher e acompanhado pelo advogado de defesa, Francisco Proença de Carvalho. Ricardo Salgado apareceu visivelmente debilitado e o caminho até à entrada do tribunal foi longo e confuso.

Nos momentos iniciais não houve presença da polícia. Questionado pela repórter da RTP Mariana Flor sobre as condições da chegada de Ricardo Salgado, Francisco Proença de Carvalho admitiu que “poderia ter sido evitado”.São vários os lesados do BES que marcam presença no exterior do tribunal. São também muitos os jornalistas nacionais e internacionais.Um lesado do BES aproximou-se do antigo banqueiro para lhe dizer que "tinha capacidade para resolver o problema dos lesados". Antes já se tinha instalado a confusão.Na sala de audiências,