PSD diz que programa do PS é "receita para o desastre"

Manuel Castro Almeida defendeu este domingo que o programa eleitoral do PS é "um programa insustentável" que "promete tudo a toda a gente sem fazer contas a nada". Na reação oficial do PSD ao programa apresentado por Pedro Nuno Santos, o ministro Adjunto e da Coesão Territorial acusou o PS de "irresponsabilidade" política e financeira ao propor IVA ZERO nos bens alimentares essenciais.