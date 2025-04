O programa de apoio ao arrendamento Porta 65 está com atrasos significativos. Desde a vertente jovem, passando pelo apoio de famílias monoparentais ou com perda de rendimentos, a espera por resultados vai dos 5 meses aos 2 anos. Os candidatos afirmam não ter respostas do Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, mas, à RTP, o IHRU garante que está a acompanhar continuamente todos os casos.