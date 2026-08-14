Economia | Notícias | RTP Notícias

O líder social-democrata fez o anúncio na festa do Pontal, em Quarteira, no concelho de Loulé, num discurso marcado por um balanço da governação da coligação AD (PSD/CDS-PP) e apontou o início do próximo mês como a data do alargamento desse passe para os transportes urbanos de Lisboa e ao Porto, depois de este título de transporte já ter sido implementado em todo o país, para os comboios, exceto o Alfa Pendular.

Montenegro deu o exemplo de um militante que compareceu hoje na festa do Pontal, que lhe disse que tinha vindo do Porto ao Algarve com o "passe verde" de 20 euros e enquadrou o alargamento da oferta deste título de transporte às áreas metropolitanas de Lisboa e Porto nos "grandes investimentos" que o Governo está a fazer na rodovia, nos portos, nos aeroportos e na ferrovia.

"(...) Quero vos dizer, para que não haja dúvidas, este passe ferroviário verde vai também estar disponível, a partir do princípio já do próximo mês de setembro, para o transporte nas áreas metropolitanas, os transportes urbanos", garantiu.

O dirigente social-democrata esclareceu que, a partir dessa data, os utilizadores dos transportes que quiserem "andar de comboio dentro da área metropolitana de Lisboa e do Porto, pode também fazê-lo com 20 euros mensais", à semelhança do que já acontece hoje, nos comboios, em todo o país.

"Isto aproxima as pessoas, isto favorece a mobilidade daqueles que têm que se deslocar para ir trabalhar, para ir estudar, mas também para conhecer o país, mas também para estar mais perto dos seus amigos e das suas famílias", considerou.