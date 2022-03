Economia | Notícias | RTP Notícias

BE acusa governo de não identificar oligarca russos

Catarina Martins acusa o Governo de não fazer nada para identificar os oligarcas russos com ligações a Portugal. Este sábado, a coordenadora do Bloco de Esquerda apelou a todos os partidos portugueses para votarem no Parlamento Europeu contra o regime de Vistos Gold. Catarina Martins defende que o Governo português não deve ficar à espera da decisão europeia, deve agir já.