Pedro Nuno Santos afirma que não é totalmente verdade que o PS prometa "tudo a toda a gente", como diz Luís Montenegro. Mas ressalva que, de facto, as promessas são para todos, ao contrário das políticas do PSD. O PS apresentou ontem o programa eleitoral para as legislativas antecipadas. Entre as medidas, destacam-se o IVA ZERO "permanente" na alimentação, mais casas e o apoio à renda.