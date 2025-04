Associação Mutualista Montepio investe já este ano 25 M€ em casas para arrendar e inscrições abrem no início do verão

As inscrições para acesso a habitação com rendas a preços acessíveis para os associados do Montepio Geral vão começar no início do primeiro semestre e, só este ano,na compra de casas para arrendar e terrenos para construir novas casas.





contributo face às necessidades existentes no país. Montepio vai também comprar terrenos para fazer nova habitação. até às 100 casas e adianta que após o arrendamento pode existir uma opção de compra. registou 937 milhões em poupanças, sendo que, dos 600 mil associados, 400 mil têm poupanças que não são elevadas e que "correspondem ao valor de uma vida". maior rendimento líquido das famílias e das empresas sempre que não comprometa as contas públicas, o que significa baixar impostos. é impossível dar tudo a todos". recorrentes crescentes" nos próximos anos, sendo que os dividendos em 2025 já deverão ser superiores aos de 2024. A revelação é feita à Antena 1 e ao Jornal de Negócios por Virgílio Lima, Presidente da Associação Mutualista Montepio Geral e do Grupo Montepio que admite tratar-se apenas de umPara além da compra de casa, opara fazer nova habitação.Atualmente a Associação Mutualista tem 500 casas arrendadas. Com este novo programa, cujas inscrições começam no Verão, Virgílio Lima admite ire adianta que após o arrendamento pode existir uma opção de compra.Nesta entrevista, Virgílio Lima confirma a tendência crescente das famílias para poupar. O ano passado a Associação Mutualista, sendo que, dos 600 mil associados, 400 mil têm poupanças que não são elevadas e que "".Por isso defende uma aposta maior na literacia financeira para que as pessoas não ignorem a necessidade de poupar no futuro, mas defende também umsempre que não comprometa as contas públicas, o que significa baixar impostos.Virgílio Lima relembra a relevância do setor social para o país, nomeadamente como parceiro do Estado, até porque os recursos não são ilimitados e "".Nesta entrevista, Virgílio Lima revela ainda que a Associação Mutualista espera resultados "" nos próximos anos, sendo que os dividendos em 2025 já deverão ser superiores aos de 2024.Sobre a possibilidade de receber 30 milhões de dividendos do banco em 2025, Virgílio Lima adianta que vai ser um valor superior ao de 2024, que foi de 20%.

Ainda relativamente ao Banco Montepio adianta que é de esperar que a avaliação do banco cresça.À Antena 1 e ao Jornal de Negócios Virgílio Lima não se compromete com a continuidade de Pedro Leitão à frente do Banco Montepio, masà Presidência da Associação Mutualista e do Grupo Montepio.