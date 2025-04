O Governo garante um aumento médio de 19% no valor pago às instituições da rede nacional de Cuidados Continuados. Inclui, por exemplo, internamentos de média e longa duração, reabilitação, saúde mental ou apoio domiciliário. A associação do setor fala em "mentira gigante" porque não passa dos 2,4% da inflação, o que está a provocar indignação em todas as unidades.