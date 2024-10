Comissão Política Nacional do PS decide abstenção na votação do Orçamento

Ainda antes do anúncio da decisão da comissão política socialista, José Luís Carneiro, deputado e antigo ministro do PS que disputou a liderança do PS com Pedro Nuno Santos, considerou que o líder do PS mostrou responsabilidade na posição sobre o Orçamento e que o partido foi a “solução para mais um impasse político”.

Segundo fontes socialistas adiantaram à Lusa, na reunião da Comissão Política Nacional do PS que decorre na sede do partido, José Luís Carneiro concordou com a proposta do líder socialista de viabilizar, pela abstenção, o Orçamento do Estado para 2025 (OE2025).





O deputado e antigo ministro defendeu que com esta posição o líder do PS e os socialistas mostram “o seu sentido de responsabilidades” mantendo a “posição central na vida política portuguesa” ao pôr o país e os portugueses no centro da ação política do partido.





José Luís Carneiro sublinhou que o PS foi de novo “a solução para mais um impasse político” em Portugal.





Sobre o OE2025, o ex-ministro afirmou que “não é um bom Orçamento [e que é] injusto” em diversos aspetos por não proteger quem precisa.





Para José Luís Carneiro este é um orçamento “em certa medida irresponsável” por gastar “sem critério” aquilo que pode fazer falta depois e assim colocar em risco “a trajetória de sustentabilidade das contas públicas”.





O antigo ministro vê na especialidade o caminho para que sejam minimizados alguns destes problemas “sem pôr em causa as contas públicas e a redução da dívida pública”.











c/ Lusa