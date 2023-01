20 filmes a ver em 2023

Broker - Intermediários













Realização: Hirokazu Kore-eda

País: Coreia do Sul





ESTREIA A 5 DE JANEIRO





Sang-hyun é dono uma lavandaria, mas vive permanentemente endividado. Dong-soo, cresceu num orfanato e trabalha numa associação que acolhe bebés abandonados, deixados numa caixa criada para esse fim.Uma noite, debaixo de chuva torrencial, os dois levam secretamente um bebé depositado na Caixa dos Bebés.







No dia seguinte, So-young, a mãe, regressa inesperadamente para recuperar o filho Woo-sung. Ao perceber que o bebé desapareceu, prepara-se para chamar a polícia, quando os dois homens lhe contam tudo.







A alegação de que roubaram o bebé para lhe arranjar um bom lar parece inadmissível, mas So-young acaba por se juntar a Sang-hyun e a Dong-soo numa aventura para encontrar pais para Woo-sung.







Entretanto, a detective da polícia Su-jin e a sua colega mais jovem, a Detective Lee, assistem a todo o processo. Discretamente, seguem o grupo, esperando apanhá-los em flagrante para concluir uma investigação em curso há seis meses. Reunidos por acaso, graças a uma Caixa de Bebés, estas cinco pessoas embarcam numa viagem inusitada e inesperada.





A Noiva









Realização: Sérgio Tréfaut



País: Portugal







ESTREIA A 12 DE JANEIRO







Uma adolescente europeia foge de casa para casar com um guerrilheiro do Daesh. Torna-se uma noiva da Jihad. Três anos mais tarde a sua vida mudou dramaticamente. Vive num campo de prisioneiros no Iraque. Agora é mãe de dois filhos e está grávida outra vez. É uma viúva de 20 anos e será brevemente julgada pelos tribunais iraquianos. O que a experiência da guerra e a lavagem cerebral lhe fizeram?







R.M.N.











Realização: Cristian Mungiu



País: Suécia, Roménia, França, Bélgica





ESTREIA A 12 DE JANEIRO







Uns dias antes do Natal, e depois de se ter despedido do seu trabalho na Alemanha, Matthias volta para a sua aldeia multiétnica na Transilvânia. Pretende envolver-se mais na educação do filho, Rudi, deixado há demasiado ao cuidado da mãe, Ana, e livrar o rapaz dos medos não resolvidos que se apoderaram dele. Está preocupado com o seu velho pai, Otto, e ansioso por ver a sua antiga amada, Csilla. Quando são contratados alguns funcionários novos para a pequena fábrica que Csilla gere, a paz na comunidade é perturbada, o medo apodera-se dos adultos e frustrações, conflitos e paixões emergem sob uma camada fina de compreensão e calma aparentes.





III Guerra Mundial









Realização: Houman Seyyedi

País: Irão



ESTREIA A 19 de JANEIRO





Shakib (Mohsen Tanabandeh) trabalha na construção civil e vive como sem-abrigo, após perder a mulher e o filho num terramoto. Ao longo dos últimos anos, desenvolve um relacionamento com Ladan (Mahsa Hejazi), uma prostituta surda e muda. Quando o edifício onde Shakib trabalha se transforma no cenário de um filme sobre as atrocidades cometidas por Hitler durante a II Guerra Mundial, surge um convite para interpretar um papel: Shakib recebe ainda uma casa e a oportunidade de reconstruir a sua vida. Ladan pede-lhe ajuda, obrigando-o a elaborar um plano que poderá, no entanto, destruir a possibilidade de alterar o curso da sua existência.





Prémio para Melhor Filme e Melhor ator na secção Orizzonti do Festival de Veneza 2022.







Amadeo











Realização: Vicente Alves do Ó



País: Portugal





ESTREIA A 26 DE JANEIRO





Amadeo e Lucie vivem uma grande história de amor quando a Primeira Guerra e a Gripe Espanhola fustigam a Europa. O pintor inspira-se em momentos do seu quotidiano para reter o futuro que sonha pintar. Paisagens, cães, bailaricos e beijos inspiram dezenas de quadros. Vive-se um mundo em mudança, entre o estúdio em Manhufe e as festas em Paris; fazem-se as primeiras exposições, lançam-se planos para o futuro, e Amadeo pinta incessantemente. A sua vida é mais do que intensa: repleta de dor e amor, é fugaz.







Ursos Não Há















Realização: Jafar Panahi

País: Irão





26 DE JANEIRO





Duas histórias de amor perturbadas por obstáculos inevitáveis e perturbadores, a força da superstição e os mecanismos do poder.





O Filho













Realização: Florian Zeller



País: França, Reino Unido, Estados Unidos da América







ESTREIA A 26 DE JANEIRO





Drama que segue a vida de uma família que se vai desmoronando e se tenta reerguer. Poucos anos depois do divórcio dos seus pais, Nicholas, um rapaz de 17 anos, deixa de querer continuar a viver com a sua mãe, Kate. O filho muda-se para casa do seu pai, Peter, e da sua companheira, Beth, e espera que uma nova escola e um novo começo o ajude a combater a sua ansiedade. Ao tentar equilibrar a profissão com um novo bebé com Beth e ainda com a oferta de um trabalho de sonho em Washington, Peter tenta cuidar de Nicholas da mesma forma como queria que o seu pai o tivesse tratado. Mas ao inclinar-se sobre o passado numa tentativa de corrigir os seus erros, ele perde a capacidade de se agarrar ao Nicholas do presente.





Aftersun









Realização: Charlotte Wells

País: EUA



ESTREIA A 26 DE JANEIRO





Sophie (Frankie Corio) reflete sobre a alegria partilhada e a melancolia particular de um feriado passado com o pai (Paul Mescal) há 20 anos. Memórias reais e imaginárias preenchem as lacunas entre as imagens registadas na altura, enquanto Sophie tenta reconciliar o pai que conheceu com o homem que desconhecia.







Os Espíritos de Inisherin











Realização: Martin McDonagh

País: Reino Unido







ESTREIA A 2 FEVEREIRO





Situado numa ilha remota na costa oeste da Irlanda, "Os Espíritos De Inisherin" acompanha os amigos de longa data Pádraic (Colin Farrell) e Colm (Brendan Gleeson) que se encontram num impasse quando Colm, inesperadamente, põe fim à amizade. Um estupefato Pádraic, amparado pela sua irmã Siobhán (Kerry Condon) e pelo problemático jovem ilhéu Dominic (Barry Keoghan), esforça-se para recuperar o relacionamento, recusando aceitar um não como resposta. No entanto, os esforços repetidos de Pádraic apenas fortalecem a determinação de seu ex-amigo e, quando Colm entrega um ultimato desesperado, os eventos sucedem-se rapidamente com consequências inesperadas.







Tori et Lokita











Realização: Luc Dardenne, Jean-Pierre Dardenne

País: Bélgica, França







ESTREIA A 9 DE FEVEREIRO





Dois refugiados - o rapaz Tori e a adolescente Lokita - viajaram sozinhos desde África para encontrar refúgio na Bélgica. A viver sobre a sua própria conta e risco e enquanto lutam para conseguir sobreviver num território em tudo estranho e pleno de desafios, aprofundam uma amizade invencível que os ajudará a ultrapassar as dificuldades do seu exílio.







Tár











Realização: Todd Field

País: EUA







ESTREIA A 9 DE FEVEREIRO







Do produtor, realizador e argumentista Todd Field, chega "Tár", com Cate Blanchett no papel de Lydia Tár, a pioneira maestrina de uma ilustre orquestra alemã. Conhecemos Tár no auge da sua carreira, enquanto se preparara para o lançamento de um livro e para uma extremamente antecipada performance ao vivo da Sinfonia n.º 5 de Mahler. Ao longo das semanas subsequentes, a vida de Tár começa a desenrolar-se de uma maneira singularmente moderna. O resultado é uma abrasadora análise do poder e do seu impacto e durabilidade na sociedade contemporânea.





Holy Spider











Realização: Ali Abbasi

País: Dinamarca, França, Alemanha, Suécia







16 DE FEVEREIRO







A jornalista Rahimi viaja para Mashhad, uma cidade santa iraniana, com o intuito de encontrar o serial killer que anda a matar prostitutas. À medida que se aproxima da verdade e da descoberta dos crimes, torna-se cada vez mais difícil obter justiça, uma vez que muitos consideram o assassino um herói.



Baseado na história verídica de Saeed Hanaei, um pedreiro que se considerava empoderado por Deus ao matar 16 mulheres entre 2000 e 2001.



Filme da competição oficial no Festival de Cannes 2022. Prémio para Melhor Atriz entregue a Zar Amir-Ebrahimi.







Mascarade











Realização: Nicolas Bedos

País: França







16 DE FEVEREIRO







Quando um jovem gigolo (Pierre Niney) se apaixona por uma irresistível vigarista (Marine Vacth), um esquema desonesto é concebido à luz do sol escaldante da Côte d'Azur. Na busca de uma vida de luxo, irão os dois amantes tão longe ao ponto de sacrificar o sustento de uma estrela de cinema reformada (Isabelle Adjani) e um agente imobiliário (François Cluzet)?







Stars at Noon











Realização: Claire Denis

País: França, EUA







16 DE FEVEREIRO







Uma jovem jornalista americana retida na actual Nicarágua apaixona-se por um inglês enigmático que parece ser a sua melhor hipótese de fuga. Logo se apercebe, no entanto, que ele pode estar num perigo ainda maior do que ela.







As Bestas











Realização: Rodrigo Sorogoyen

País: Espanha, França







23 DE FEVEREIRO







Um casal francês de meia-idade muda-se para uma aldeia espanhola à procura de uma aproximação à natura e uma desaceleração do ritmo de vida. Mas a sua chegada vai inflamar dois irmãos da aldeia ao ponto de confrontos hostis e violência chocante.







A Voz das Mulheres











Realização: Sarah Polley

País: EUA







9 DE MARÇO







Em 2010, oito mulheres de uma colónia menonita isolada lutam para reconciliar a fé após uma série de agressões sexuais.







Toda a Beleza e a Carnificina











Realização: Laura Poitras

País: EUA







9 DE MARÇO





Toda a Beleza e a Carnificina é um épico e emocionante documentário sobre a vida da artista e activista Nan Goldin e as suas tentativas de responsabilizar a gigante farmacêutica Purdue Pharma, propriedade da família Sackler, pela epidemia dos opióides.



Realizado pela cineasta vencedora do Óscar de Melhor Documentário em 2014, Laura Poitras, este filme salta entre o passado e o presente de Goldin e a sua lendária exposição artística sobre HIV: Witness: Against Our Vanishing, que foi censurada pela NEA - National Education Association [Associação Nacional de Educação], em 1989.



A história foca-se, sobretudo, na criação do P.A.I.N (Prescription Addiction Intervention Now), um grupo fundado por Goldin, que procura responsabilizar os diferentes museus e instituições artísticas que colaboraram com a família Sackler em troca de apoio financeiro.



Filme vencedor do Leão de Ouro no Festival Internacional de Cinema de Veneza 2022.







Great Yarmouth - Provisional Figures







Realização: Março Martins

País: Portugal, Reino Unido







16 DE MARÇO





Outubro de 2019. Três meses antes de Brexit, centenas de trabalhadores portugueses deslocam-se para Great Yarmouth, Norfolk (Reino Unido), em busca de trabalho nas fábricas locais de perus.



Tania, conhecida como "A Mãe dos Portugueses", costumava trabalhar nestas fábricas de transformação de aves de capoeira, mas depois de casar com um inglês dono de um hotel, subiu nas fileiras e é agora a facilitadora dos trabalhadores. O seu sonho de se tornar cidadã britânica e deixar para trás este negócio sujo é ameaçado pela chegada do último grupo que desencadeia uma série de acontecimentos perturbadores da sua volátil existência.







Boy from Heaven















Realização: Tarik Saleh

País: Dinamarca, Finlândia, França, Suécia







16 DE MARÇO







Adam, o filho de um pescador, recebe o privilégio de estudar na Universidade Al-Azhar, no Cairo, o centro do poder do Islão sunita, mas torna-se um peão no conflito entre as elites religiosas e políticas do Egipto.







Saint Omer











Realização: Alice Diop

País: França







23 DE MARÇO







Uma jovem romancista é obrigada a enfrentar os seus traumas pessoais enquanto observa o julgamento de uma mulher acusada de infanticídio.