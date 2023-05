Versão em imagem real do clássico de animação, "A Pequena Sereia" é a história de Ariel, a bela e corajosa jovem sereia com sede de aventura. Ariel, a mais nova das filhas do Rei Tritão e a mais desafiadora, anseia por descobrir mais sobre o mundo além-mar e, enquanto visita a superfície, apaixona-se pelo belo Príncipe Eric. Como as sereias estão proibidas de interagir com humanos, Ariel deve seguir o seu coração. Ela faz um acordo com a malvada bruxa do mar, Úrsula, que lhe dá a hipótese de experimentar a vida em terra, mas acaba por colocar a sua vida – e a coroa do seu pai – em perigo.

Recomendamos: Veja mais Trailers/Cartazes/Sinopses de Musical