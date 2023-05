A Zona de Interesse: o Holocausto do outro lado do muro

Gente comum

"Os judeus estão do outro lado", comenta uma das personagens do filme. As criadas alemãs usam roupas roubadas, enquanto os filhos do comandante examinam dentes de ouro. Enquanto toma banho num rio, o comandante apercebe-se também de que está a nadar entre as cinzas dos assassinados.



A mãe de Hedwig, que vem visitar a família, simboliza esta dualidade de percepções. Se, no início, aprecia a vida que considera ser um sonho, um dia parte subitamente, horrorizada com o que vê atrás do muro.