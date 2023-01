"Avatar: O Caminho da Água" já é a estreia mais popular de 2022

"Avatar: O Caminho da Água" tornou-se a estreia de 2022 com mais espectadores e o maior sucesso cinematográfico em Portugal desde o início da pandemia. Até domingo, foi visto por 758 742 espectadores.



Mesmo com uma estreia modesta, o filme de James Cameron conseguiu uma sucessão de resultados sólidos ao longo do Natal e Ano Novo e ultrapassar os 715 132 espectadores de "Top Gun: Maverick".



Importante no interesse pela sequela foi a falta de outras estreias comerciais de peso ao longo destas semanas, algo que se vai manter até fevereiro.



Com 27% de quota de todas as sessões projetadas entre quinta e domingo, "Avatar" domina os ecrãs e atira outros filmes para o papel de figurantes.



Nestes quatro dias venderam-se 100 276 bilhetes para "O Caminho da Água" e apenas 19 043 para o segundo mais visto, "O Gato das Botas: O Último Desejo". A melhor estreia da semana, "A Outra Face do Mal", aparece apenas em #6 com 5 055 bilhetes vendidos.



Numa espécie de deserto onde só um título desponta, ganha realce o êxito da sessão única de "Jeanne Dielman", recém escolhido pelo vasto número de especialistas contactados pela Sight & Sound como o melhor filme de sempre.



A obra de Chantal Akerman foi exibida este sábado, no cinema Nimas, em Lisboa. Numa noite de temporal, o filme com mais de três horas, de ritmo pausado e sem concessões, atraiu 151 espectadores. Prova de que a cinefilia vive, mesmo em tempos difíceis. Já agora, o filme volta a ser exibido, na mesma sala, a 18 de janeiro, novamente às 21h00.







BOX OFFICE

Título Distribuidor Receita do fim de semana (€) Variação % # de sessões Receita Acumulada (€) Semana 1 Avatar: O Caminho da Água NOS Audiovisuais € 735 103 -2,3 1 542 € 5 427 000 4 2 O Gato das Botas: O Último Desejo Cinemundo € 102 798 -29,7 660 € 1 104 326 5 3 Shotgun Wedding - Casamento Explosivo Pris Audiovisuais € 82 542 28,3 592 € 182 894 2 4 Os Fabelmans NOS Audiovisuais € 68 264 23,9 473 € 245 278 3 5 O Incrível Maurice NOS Audiovisuais € 38 787 -38,8 360 € 129 212 2 6 A Outra Face do Mal NOS Audiovisuais € 29 978 - 340 € 29 978 1 7 Whitney Houston: I Wanna Dance with Somebody Big Picture € 21 617 9,4 177 € 101 625 3 8 Estranho Mundo NOS Audiovisuais € 20 051 -49,8 194 € 630 806 7 9 Black Panther: Wakanda para Sempre NOS Audiovisuais € 18 820 -17,8 129 € 2 004 798 9 10 Meus Ricos Filhos NOS Audiovisuais € 16 110 -25,6 138 € 243 620 5





ESPECTADORES

Título Distribuidor Espectadores Variação % # de sessões Total de espectadores Semana 1 Avatar: O Caminho da Água NOS Audiovisuais 100 276 -4,5 1 542 758 742 4 2 O Gato das Botas: O Último Desejo Cinemundo 19 043 -30,7 660 208 949 5 3 Shotgun Wedding - Casamento Explosivo Pris Audiovisuais 13 903 26,7 592 31 149 2 4 Os Fabelmans NOS Audiovisuais 11 418 24,3 473 41 416 3 5 O Incrível Maurice NOS Audiovisuais 7 269 -38,7 360 24 293 2 6 A Outra Face do Mal NOS Audiovisuais 5 055 - 340 5 055 1 7 Estranho Mundo NOS Audiovisuais 3 761 -50 194 121 677 7 8 Whitney Houston: I Wanna Dance with Somebody Big Picture 3 596 7,9 177 17 175 3 9 Black Panther: Wakanda para Sempre NOS Audiovisuais 3 155 -18,9 129 316 357 9 10 Meus Ricos Filhos NOS Audiovisuais 2 712 -26,6 138 41 555 5





Dados: ICA