"Bardo, Falsa Crónica de Umas Quantas Verdades" é uma experiência épica, visualmente deslumbrante e imersiva sobre o tocante percurso de Silverio, um famoso jornalista e documentarista mexicano residente em Los Angeles que, após ser distinguido com um prestigiante prémio internacional, sente a necessidade de regressar ao seu país natal, incauto de que esta simples viagem o colocará num limite existencial. O delírio das suas memórias e dos seus receios decidiu invadir o presente, inundando a sua rotina diária com um sentido de desconcerto e assombro.Com emoção e muito humor, Silveriolida com questões universais, e ao mesmo tempo íntimas, de identidade, sucesso, mortalidade, a história do México e os laços familiares profundamente emotivos que partilha com a mulher e os filhos. Afinal, não será isto que significa ser humano nestes tempos tão peculiares?

