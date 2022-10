"Black Adam" continua à frente do box office português

"Black Adam" continuou na frente da lista de filmes mais vistos nos cinemas portugueses, com uma quebra de 40% em comparação com o fim de semana de estreia. Desta vez, recebeu 37 578 espectadores com uma média de 34,6 bilhetes vendidos por sessão.







Após 11 dias, o filme da DC Comics com Dwayne Johnson foi visto por 113 723 pessoas.



Segundo mais popular, a estreia "O Amigo Crocodilo" teve 14 443 espectadores a uma média de 22,2 em cada exibição do filme.



Ligeiramente abaixo, ficou outra novidade desta semana, "Amesterdão", de David O. Russell. O thriller com Christian Bale, Margot Robbie e John David Washington atraiu 11 668 espectadores para uma média de 18,4 pessoas presentes em cada sessão.



"Sorri" desceu de segundo para quarto e a comédia romântica "Bilhete para o Paraíso" aguentou-se no top 5 pelo sétimo fim de semana consecutivo.



Entre quinta e domingo, passaram pelas salas portuguesas 116 367 pessoas, um decrescimo de cerca de 36 mil entradas em comparação com o fim de semana anterior.







BOX OFFICE

Título Distribuidor Receita do fim de semana (€) Variação % # de sessões Receita Acumulada (€) Semana 1 Black Adam Cinemundo € 238 134,05 -40,0 1 086 € 709 461,88 2 2 O Amigo Crocodilo Big Picture € 79 186,65 - 650 € 79 186,65 1 3 Amesterdão NOS Audiovisuais € 69 098,77 - 635 € 69 098,77 1 4 Sorri NOS Audiovisuais € 64 504,44 -32,2 450 € 662 813,80 5 5 Bilhete para o Paraíso Cinemundo € 52 020,32 -44,2 501 € 1 279 375,83 7 6 A Luz Do Diabo Pris Audiovisuais € 45 294,24 444 € 45 294,24 1 7 A Mulher Rei Big Picture € 29 742,92 -44,4 208 € 386 198,05 4 8 Halloween: O Final Cinemundo € 19 812,33 -53,9 186 € 184 750,34 3 9 Cinderela e a Pequena Feiticeira NOS Audiovisuais € 13 561,17 -61,8 213 € 52 455,29 2 10 O Exorcismo de Deus NOS Audiovisuais € 10 854,66 -40,6 131 € 33 955,16 2









ESPECTADORES



Título Distribuidor Espectadores Variação % # de sessões Total de espectadores Semana 1 Black Adam Cinemundo 37 578 -41,0 1 086 113 723 2 2 O Amigo Crocodilo Big Picture 14 443 - 650 14 443 1 3 Amesterdão NOS Audiovisuais 11 668 - 635 11 668 1 4 Sorri NOS Audiovisuais 10 814 -34,4 450 115 967 5 5 Bilhete para o Paraíso Cinemundo 8 601 -46,4 501 221 831 7 6 A Luz Do Diabo Pris Audiovisuais 7 748 - 444 7 748 1 7 A Mulher Rei Big Picture 4 944 -45,4 208 63 854 4 8 Halloween: O Final Cinemundo 3 413 -54,7 186 31 160 3 9 Cinderela e a Pequena Feiticeira NOS Audiovisuais 2 506 -62,3 213 9 808 2 10 O Exorcismo de Deus NOS Audiovisuais 1 867 -42,2 131 5 996 2





Dados: ICA