"Black Panther: Wakanda Para Sempre" repete liderança no box office português

"Black Panter: Wakanda Para Sempre" voltou a ser o filme mais visto nas salas portuguesas. A diminuição de 43% no número de espectadores em comparação com a estreia é normal e a ausência de novos filmes de grande público ajudou a manter o topo da tabela na mesma.





A melhor novidade foi "Ela Disse", o filme sobre as denúncias de assédio sexual nos EUA, que chamou apenas 3 750 espectadores às 313 sessões exibidas.





Pior resultado teve "Bardo", a incursão da Netflix pelas salas de cinema com assinatura de Alejandro Gonzalez Iñarritu. Mostrado em 149 sessões foi visto por uns magros 1 039 espectadores.





No total, entre quinta e domingo, foram ao cinema 123 988 pessoas, menos 47 706 do que no fim de semana anterior, segundo os números oficiais do ICA.









BOX OFFICE

Título Distribuidor Receita do fim de semana (€) Variação % # de sessões Receita Acumulada (€) Semana 1 Black Panther: Wakanda para Sempre NOS Audiovisuais € 382 021 -44,6 1 493 € 1 246 177 2 2 O Amigo Crocodilo Big Picture € 73 562 16,6 516 € 410 782 4 3 Black Adam Cinemundo € 62 060 -24,0 586 € 1 294 430 5 4 Amesterdão NOS Audiovisuais € 23 510 -26,6 189 € 304 364 4 5 Ela Disse Cinemundo € 22 318 - 313 € 22 318 1 6 Um Sonho em Paris Cinemundo € 15 616 -39,7 179 € 50 587 2 7 Bilhete para o Paraíso Cinemundo € 15 539 -27,7 95 € 1 448 832 10 8 Cinderela e o Príncipe Secreto Lanterna de Pedra € 15 467 - 228 € 15 677 1 9 Sorri NOS Audiovisuais € 15 197 -45,0 153 € 886 602 8 10 A Luz Do Diabo Pris Audiovisuais € 14 471 -37,0 122 € 204 751 4





ESPECTADORES

Título Distribuidor Espectadores Variação % # de sessões Total de espectadores Semana 1 Black Panther: Wakanda para Sempre NOS Audiovisuais 59 646 -43,3 1 493 192 779 2 2 O Amigo Crocodilo Big Picture 13 660 16,3 516 79 514 4 3 Black Adam Cinemundo 10 602 -23,8 586 224 757 5 4 Amesterdão NOS Audiovisuais 3 990 -26,7 189 59 972 4 5 Ela Disse Cinemundo 3 750 - 313 3 750 1 6 Um Sonho em Paris Cinemundo 2 593 -40,9 179 8 614 2 7 Bilhete para o Paraíso Cinemundo 2 591 -28,4 95 256 482 10 8 Cinderela e o Príncipe Secreto Lanterna de Pedra 2 880 - 228 2 950 1 9 Sorri NOS Audiovisuais 2 545 -45,4 153 162 114 8 10 A Luz Do Diabo Pris Audiovisuais 2 416 -37,6 122 40 530 4





Dados: ICA