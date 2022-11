Black Panther: Wakanda Para Sempre

A Rainha Ramonda (Angela Bassett), Shuri (Letitia Wright), M'Baku (Winston Duke), Okoye (Danai Gurira) e as Dora Milaje (incluindo Florence Kasumba), lutam para proteger a sua nação de potências mundiais, na sequência da morte do rei T'Challa. Enquanto os Wakandianos se esforçam para abraçar o próximo capítulo, os heróis unem-se com a ajuda de War Dog Nakia (Lupita Nyong’o) e Everett Ross (Martin Freeman) para descobrirem um novo caminho para o reino de Wakanda. Com Tenoch Huerta como Namor, rei de uma nação subaquática oculta, o filme é também protagonizado por Dominique Thorne, Michaela Coel, Mabel Cadena e Alex Livanalli.

