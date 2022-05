Box office mundial de "Multiverso da Loucura" passa os 600 milhões de dólares

A sequela de "Doctor Estranho" arrecadou até ao momento 292 milhões de dólares na América do Norte e 396 milhões de dólares no resto do mundo para um total global de 688 milhões de dólares.



Este valor ultrapassa os 678 milhões do primeiro filme, lançado em 2016. "Multiverso da Loucura" passa também a ser o segundo maior filme de 2022 atrás dos $767,2M de "The Batman" e a deter o sétimo maior resultado da era pandémica.



Para lá dos EUA e Canadá, os mercados que melhor receberam o filme incluem a Coreia do Sul ($41,4M), o Reino Unido ($36,9M), México ($31,1M), Brasil ($25,1M), Austrália ($19,4M), Índia ($17,7M) e França ($17,5M).



Segundo título da tabela, "Os Mauzões" segue com $165,6M após quase dois meses de estreia mundial faseada. Está abaixo dos $406M de "Cantar 2" e dos $255,3M de "Encanto", mas melhor do que "Boss Baby 2" que não foi além dos #146,7M.







Por seu lado, "Sonic 2" já passou o resultado do filme original. A sequela soma quase $363M contra os $319,7M de "Sonic: O Filme" estreado em 2020.











BOX OFFICE

Fim de semana (USD) Total (USD) # TÍTULO TOTAL RESTO DO MUNDO EUA TOTAL RESTO DO MUNDO EUA 1 Doutor Estranho no Multiverso da Loucura $144 503 000 $83 500 000 $61 003 000 $688 062 523 $396 200 000 $291 862 523 2 Os Mauzões $13 606 000 $6 706 000 $6 900 000 $165 558 110 $99 274 000 $66 284 110 3 Sonic 2: O Filme $9 850 000 $5 300 000 $4 550 000 $362 899 375 $187 200 000 $175 699 375 4 Monstros Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore $6 320 000 $3 900 000 $2 420 000 $376 045 688 $286 000 000 $90 045 688 5 Firestarter - O Poder do Fogo $5 874 000 $2 054 000 $3 820 000 $5 874 000 $2 054 000 $3 820 000 6 A Cidade Perdida $4 730 000 $3 000 000 $1 730 000 $170 249 828 $73 100 000 $97 149 828 7 Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo $4 664 120 $1 361 400 $3 302 720 $55 902 580 $8 799 000 $47 103 580 8 O Homem do Norte $4 193 000 $2 493 000 $1 700 000 $58 119 855 $26 962 000 $31 157 855 9 Downton Abbey: Uma Nova Era $3 615 000 $3 615 000 - $29 733 000 $29 733 000 - 10 A Memória de Um Assassino $1 911 000 $1 471 000 $440 000 $10 721 481 $3 997 000 $6 724 481





Dados: ComScore