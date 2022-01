Box office português volta a descer

O número de espectadores nos cinemas portugueses voltou a cair. O ICA registou 67 124 bilhetes vendidos entre quinta e domingo, uma quebra de quase 25% em comparação com o fim de semana anterior.



"Homem-Aranha: Sem Volta a Casa" repetiu a liderança pela sexta vez consecutiva com 22 258 espectadores. O segundo fim de semana de "Gritos" foi ligeiramente melhor do que o anterior, mas não passou dos 9 187 espectadores.



"The King's Man: O Início" foi o terceiro mais visto com 4 703 bilhetes vendidos.







BOX OFFICE

Título Distribuidor Receita do fim de semana (€) Variação % # de sessões Receita Acumulada (€) Semana 1 Homem-Aranha: Sem Volta a Casa Big Picture 129 524 -45,8 998 3 224 093 6 2 Gritos NOS Audiovisuais 53 858 8,6 693 117 646 2 3 The King's Man: O Início NOS Audiovisuais 26 273 -30,9 333 172 877 5 4 Cantar! 2 Cinemundo 23 400 -19,0 321 631 810 8 5 Matrix Resurrections Cinemundo 22 199 -37,9 361 307 260 5 6 O Bom Patrão Pris Audiovisuais 21 204 - 342 21 204 1 7 Encanto NOS Audiovisuais 16 928 -16,8 239 718 638 9 8 Cães do Ártico: Uma Aventura no Gelo Films4you 9 706 - 301 9 706 1 9 Clifford - O Cão Vermelho NOS Audiovisuais 9 474 -28,6 156 152 264 6 10 Casa Gucci NOS Audiovisuais 9 251 -17,6 68 636 918 9





ESPECTADORES

Título Distribuidor Espectadores Variação % # de sessões Total de espectadores Semana 1 Homem-Aranha: Sem Volta a Casa Big Picture 22 258 -44,5 998 534 889 6 2 Gritos NOS Audiovisuais 9 187 3,5 693 20 679 2 3 The King's Man: O Início NOS Audiovisuais 4 703 -31,2 333 30 938 5 4 Cantar! 2 Cinemundo 4 495 -20,5 321 122 175 8 5 Matrix Resurrections Cinemundo 3 904 -36,4 361 51 406 5 6 O Bom Patrão Pris Audiovisuais 3 729 - 342 3 729 1 7 Encanto NOS Audiovisuais 3 235 -20,6 239 140 757 9 8 Cães do Ártico: Uma Aventura no Gelo Films4you 1 895 - 301 1 895 1 9 Clifford - O Cão Vermelho NOS Audiovisuais 1 831 -28,4 156 29 510 6 10 Casa Gucci NOS Audiovisuais 1 652 -16,7 68 112 709 9









Dados: ICA