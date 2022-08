Bullet Train: Comboio Bala

Ladybug (Brad Pitt) é um assassino azarado determinado a fazer calmamente o seu trabalho depois de muitas missões terem descarrilado. O destino, no entanto, pode ter outros planos pois a última missão de Ladybug coloca-o em rota de colisão com adversários letais de todo o mundo – todos com objetivos relacionados, mas contraditórios – no comboio mais rápido do planeta.

