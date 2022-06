A aventura de ação e ficção científica que apresenta a história de origem de Buzz Lightyear, o herói que inspirou o brinquedo,e que acompanha o lendário Ranger do Espaço depois deste ser abandonado num planeta hostil a 4,2 milhões de anos-luz da Terra, juntamente com o seu comandante e a sua tripulação. Enquanto Buzz tenta encontrar um caminho de volta para casa, através do espaço e do tempo, junta-se a ele um grupo de ambiciosos recrutas e o seu charmoso animal de companhia, um gato robot chamado Sox. Para complicar as coisas e ameaçar a missão, chega Zurg, uma presença imponente com um exército de robots implacáveis e intenções misteriosas.

