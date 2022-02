Cannes 2022: possiveis e impossíveis

Forte candidato à seleção é também "Decision to Leave", do coreano Chan Park-Wook. O sucessor de "A Criada", que também teve estreia mundial em Cannes, em 2016, não ficou pronto a tempo da edição do ano passado e deverá ser uma das escolhas de Thierry Frémaux, diretor do festival, para este ano. O argumento coloca um detective apaixonado pela viúva de um homem assassinado.

The Hollywood Reporter acena com "Elvis", de Baz Luhrmann, biopic do célebre cantor norte-americano, como grande candidato a filme de abertura. É uma possibilidade interessante, mas ainda sem confirmação. Outros americanos com hipóteses são David Cronenberg com o seu "Crimes of the Future", Kelly Reichardt, que trabalha na pós-produção de "Showing Up", com Michelle Williams, retrato de uma artista prestes a inaugurar uma exposição decisiva, "Armageddon Time", que decorre no bairro nova-iorquino de Queens, nos anos 80, assinado por James Gray, realizador, entre outros, de "Ad Astra" e "A Imigrante", também apresentado em Cannes.





Vinte anos passaram desde que Christian Mungiu se apresentou pela primeira vez na Croisette com "Occident", integrado na Quinzena dos Realizadores. Desde então, o romeno ganhou uma Palma de Ouro em 2007 (4 Meses, 3 Semanas e 2 Dias), o prémio de melhor argumento em 2012 com "Para Lá das Colinas", e melhor realização em 2016, com "O Exame". É, portanto, admissível esperar que "R.M.N.", descrito pelo realizador como "um profundo apelo à tolerância" e que aborda medos e preconceitos, seja um dos títulos a integrar a próxima competição oficial.







Os franceses



Arnaud Desplechin, nome muito querido em Cannes, tem pronto "Frère et soeur", com Marion Cotillard, a história de um par de irmãos desavindos obrigados a reunir-se após a morte dos pais.



Após "Tip Top" ter feito parte da Quinzena dos Realizadores em 2013, Serge Bozon, poderá chegar à competição principal com "Don Juan", descrito como uma comédia dramática musical baseada na personagem literária. Virginie Efira, uma das protagonistas, poderá bem ser um dos nomes mais falados do próximo festival caso se confirmem as presenças de outros dois filmes onde participou. A saber, "Revoir Paris" de Alice Winocour, que gira em torno de uma escritora e jornalista que se vê envolvida num ataque terrorista no Crazy Horse enquanto escrevia um artigo sobre as bailarinas do famoso clube francês; e "Les enfants des autres", de Rebecca Zlotowski, crónica da profunda ligação que uma mulher sem filhos estabelece com a jovem filha do seu namorado.





Mais possibilidades





Outros prováveis em Cannes, incluem os novos filmes de Florian Zeller (The Son), Claire Denis (Stars at Noon), Nuri Bilge Ceylan (On Barren Weeds), Wes Anderson (Asteroid Ciy), Luca Guadagnino (Bones and All), Alejandro González Iñarritu (Bardo), Jean-Pierre e Luc Dardenne (Tori et Lokita), e Mark Jenkin (Enys Men).











Os impossíveis

A última presença da Netflix Cannes foi em 2017, com "Okja", de Bong Joon-ho, e "The Meyerowitz Stories", de Noah Baumbach. Uma onda de ruidosos protestos dos exibidores franceses obrigou à expedita mudança nas regras para proteger as salas de cinema. Quase houve um regresso em 2020 com "Da 5 Bloods" de Spike Lee, mas a COVID-19 pôs fim às intenções de exibir o filme em antestreia, fora de competição.



Esta irredutibilidade de Cannes empurra a Netflix sobretudo para Veneza onde estiveram "A Mão de Deus", do italiano Paolo Sorrentino, e o Leão de Prata para melhor realização e filme mais nomeado para os próximos Óscares, "O Poder do Cão", de Jane Campion.