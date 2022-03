Casa Flutuante

Araci vai viver para o Alentejo, terra do seu marido, sonhando um futuro melhor para a neta de ambos, Joana. Araci é guardiã de valores culturais que não têm correspondência no novo território português. O lar de Araci desfaz-se uma segunda vez e ela reinventa à sua volta um microcosmo onírico onde verá crescer Joana. Ao mesmo tempo que este universo resguarda a neta do mundo exterior, também lhe fecha um futuro que ameaça ruir a qualquer momento.

