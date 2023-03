"Creed III" é o novo líder do box office português

"Creed III" passou a ser o filme mais visto nos cinemas portugueses com 50 621 espectadores no fim de semana de estreia. O filme com Michael B. Jordan no duplo papel de realizador e protagonista fez melhor do que o segundo filme da franquia que na estreia em janeiro de 2019, foi visto por apenas 33 760 pessoas.



O candidato ao Oscar Brendan Fraser chamou 15 728 espectadores às salas nacionais. "A Baleia", realizado por Darren Aronovsky, foi o segundo título mais popular. Em comparação com os dois trabalhos anteriores do realizador, esteve ligeiramente melhor do que "Mãe!", que abriu com 12 425 espectadores em setembro de 2017, e muito longe de "Noé" que estreou com 55 mil espectadores, em abril de 2014.



"Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania" cedeu a liderança e passou a ser apenas o terceiro mais visto.



O total de espectadores de cinema nos quatro dias em análise subiu em comparação com o fim de semana anterior. Foram vendidos 141 209 bilhetes segundo os dados recolhidos pelo ICA.





BOX OFFICE

Título Distribuidor Receita do fim de semana (€) Variação % # de sessões Receita Acumulada (€) Semana 1 Creed III Cinemundo € 320 814 - 943 € 320 814 1 2 A Baleia NOS Audiovisuais € 94 337 - 577 € 94 337 2 3 Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania NOS Audiovisuais € 85 725 -42,2 860 € 754 913 10 4 Múmias Cinemundo € 60 155 -1,8 494 € 244 397 11 5 Missing - Desaparecida Big Picture € 42 058 -34 471 € 121 815 4 6 Magic Mike - A Última Dança Cinemundo € 41 781 -35,1 426 € 401 916 1 7 O Gato das Botas: O Último Desejo Cinemundo € 34 046 -14 269 € 1 793 882 2 8 Avatar: O Caminho da Água NOS Audiovisuais € 33 303 -25,6 237 € 7 588 336 3 9 O Urso do Pó Branco Cinemundo € 18 880 -35,9 265 € 56 820 5 10 Operação Fortune: Missão Mortífera Cinemundo € 17 775 -36,6 162 € 408 713 6





ESPECTADORES

Título Distribuidor Espectadores Variação % # de sessões Total de espectadores Semana 1 Creed III Cinemundo 50 621 - 943 50 621 1 2 A Baleia NOS Audiovisuais 15 728 - 577 15 728 2 3 Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania NOS Audiovisuais 13 803 -38,6 860 116 070 10 4 Múmias Cinemundo 11 311 -1,2 494 45 845 11 5 Missing - Desaparecida Big Picture 7 157 -34,7 471 20 994 4 6 Magic Mike - A Última Dança Cinemundo 7 021 -36,8 426 69 040 1 7 O Gato das Botas: O Último Desejo Cinemundo 6 156 -14,4 269 337 201 2 8 Avatar: O Caminho da Água NOS Audiovisuais 5 011 -26,7 237 1 048 097 3 9 O Urso do Pó Branco Cinemundo 3 161 -37,1 265 9 678 5 10 Operação Fortune: Missão Mortífera Cinemundo 3 017 -36,4 162 70 204 6





Dados: ICA