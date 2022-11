Um homem cai do pico de uma montanha e morre. O detective responsável, Hae-joon, conhece Seo-rae a mulher do falecido. A morte do marido não parece perturbá-la. Face ao comportamento tão atípico de um familiar enlutado, a polícia considera-a suspeita. Hae-joon interroga Seo-rae e decide vigiá-la. Mas à medida que a vai observando, sente-se cada vez mais interessado nela. Entretanto, a misteriosa Seo-rae, apesar de ser suspeita do crime, é bastante directa com Hae-joon. Uma suspeita que esconde os seus verdadeiros sentimentos. Um detective que desconfia de uma suspeita por quem sente desejo. A sua Decisão de Partir.

