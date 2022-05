"Doutor Estranho no Multiverso da Loucura": segunda maior estreia nos cinemas após a pandemia

Visto por 122 149 pessoas no primeiro fim de semana nas salas - número reforçado por dois dias com sessões de pré-estreia, "Doutor Estranho no Multiverso da Loucura" dominou as preferências dos espectadores portugueses.







Quase 80% do bilhetes vendidos foram para o filme da Marvel.



O segundo título do top10 nacional, "A Cidade Perdida", recebeu apenas 7 642 espectadores.



A sequela de "Doutor Estranho" tornou-se ainda o segundo maior lançamento desde o início da pandemia, atrás de "Homem-Aranha: Sem Volta a Casa", estreado do natal de 2021, que recebeu 208 516 pessoas no primeiro fim de semana.



Em comparação com o primeiro filme, "Multiverso da Loucura" melhorou bastante o resultado da estreia do seu antecessor que, em outubro de 2016, não passou dos 44 329 espectadores.



No total, foram ao cinema entre quinta e domingo, 152 694 espectadores, apenas o sexto maior resultado dos últimos dois anos.







BOX OFFICE

Título Distribuidor Receita do fim de semana (€) Variação % # de sessões Receita Acumulada (€) Semana 1 Doutor Estranho no Multiverso da Loucura NOS Audiovisuais 705 594 - 1544 783 950 1 2 A Cidade Perdida NOS Audiovisuais 42 971 -47,2 589 543 062 4 3 Monstros Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore Cinemundo 35 469 -47,4 520 1 259 681 5 4 Sonic 2: O Filme NOS Audiovisuais 35 098 -33,8 440 935 124 6 5 Os Mauzões Cinemundo 29 893 -43,1 439 399 768 4 6 O Homem do Norte Cinemundo 24 323 -43,9 382 207 115 3 7 Notre-Dame em Chamas NOS Audiovisuais 11 080 -50,3 252 40 439 2 8 Perigoso Pris Audiovisuais 5 902 -53,0 140 22 170 2 9 As Aventuras de Gulliver NOS Audiovisuais 4 544 - 175 4 544 1 10 Morbius Big Picture 4 423 -69,8 94 626 719 6





ESPECTADORES

Título Distribuidor Espectadores Variação % # de sessões Total de espectadores Semana 1 Doutor Estranho no Multiverso da Loucura NOS Audiovisuais 111 554 - 1544 122 149 1 2 A Cidade Perdida NOS Audiovisuais 7 642 -45,1 589 94 013 4 4 Sonic 2: O Filme NOS Audiovisuais 6 627 -34,1 440 176 430 6 3 Monstros Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore Cinemundo 6 223 -46,8 520 209 777 5 5 Os Mauzões Cinemundo 5 723 -42,5 439 75 932 4 6 O Homem do Norte Cinemundo 4 204 -43,8 382 36 081 3 7 Notre-Dame em Chamas NOS Audiovisuais 1 918 -46,6 252 6 694 2 9 As Aventuras de Gulliver NOS Audiovisuais 1 126 - 175 1 126 1 8 Perigoso Pris Audiovisuais 1 060 -52,7 140 3 983 2 10 Morbius Big Picture 775 -69,5 94 107 165 6





Dados: ICA