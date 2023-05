Elenco de "A Flor do Buriti" premiado em Cannes

O filme "A Flor do Buriti", da realizadora brasileira Renée Nader Messora e do cineasta português João Salaviza recebeu o prémio de melhor elenco na secção Un Certain Regard do Festival de Cannes, foi anunciado ao final da tarde de sexta-feira.





Rodado ao longo de durante quinze meses na Terra Indígena Kraholândia, "A Flor do Buriti" foi produzido, tal como o filme anterior da dupla, "Chuva é Cantoria na Aldeia dos Mortos", usando uma equipa reduzida e composta em grande parte por indígenas.



Construída a partir de relatos históricos e da tradição oral dos Krahô, a narrativa continua a mostrar a luta pela terra e as diferentes formas de resistência implementadas pela comunidade situada na região Tocantins, no Brasil.



O filme atravessa os últimos 80 anos dos Krahô, desde um massacre perpetrado por fazendeiros da região, até à época da ditadura militar, culminando no presente quando, diante de velhas e novas ameaças, o povo da Aldeia de Pedra Branca reinventa novas formas de resistência.



Um desses momentos ocorreu em pleno festival quando a equipa e o elenco do filme aproveitou a passagem pela passadeira vermelha para mostrar a oposição à tese jurídica do Marco Temporal, sobre a demarcação de terras indígenas, defendida pela direita brasileira e em discussão no Supremo Tribunal Federal daquele país.



Apoiada pelos grandes fazendeiros e líderes do agronegócio, a proposta quer que o direito à terra dos povos nativos seja limitado às áreas sob o seu controlo em 5 de outubro de 1988, quando a atual Constituição brasileira foi promulgada, o que segundo os Krahô "legaliza e legitima a violência a que os povos foram submetidos".



Em Cannes, a equipa de "A Flor do Buruti" ergueu os punhos e desfraldou uma faixa onde se lia "O futuro das terras indígenas está ameaçado. Não ao Marco Temporal!".