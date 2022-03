"Elvis" aparece em Cannes

"Elvis", o mais recente filme de Baz Luhrmann, vai estar em Cannes, de

acordo com o site Deadline. Fará companhia a "Top Gun: Maverick", outra

produção de um grande estúdio americano anunciada no festival francês.



Em foco no filme com Austin Butler e Tom Hanks está a infancia de Elvis

Presley e a relação do cantor com Tom Parker, o homem que o descobriu e

levou à fama, no rock 'n roll e no cinema.



A estreia nas salas está prevista para 23 de junho.



A comemorar a 75.ª edição, o Festival de Cannes terá lugar de 17 a 28 de

maio.