"Elvis" discreto deixa "Top Gun" ainda na frente

"Top Gun: Maverick" continua à frente do box office português, pelo quinto fim de semana consecutivo. Foi visto por 36 956 pessoas entre quinta e domingo e aproxima-se rapidamente do meio milhão de espectadores.



"Mundo Jurássico: Domínio" voltou a ser segundo, desta vez com 24 332 espectadores, diante de "Buzz Lightyear" com 18 919 bilhetes vendidos.



"Elvis", o novo filme de Baz Luhrmann, com Adam Butler e Tom Hanks, era a grande estreia da semana, mas ficou longe do trio da frente. Recebeu e preferencia de somente 15 484 espectadores.



O thriller "Telefone Negro", outra novidade nas salas, foi o quinto mais visto com 10 349 espectadores.



Nos quatro dias em análise e de acordo com os números fornecidos pelo ICA, as salas de cinema portuguesas receberam a visita de 122 332 pessoas.







BOX OFFICE

Título Distribuidor Receita do fim de semana (€) Variação % # de sessões Receita Acumulada (€) Semana 1 Top Gun: Maverick NOS Audiovisuais € 227 139 -44,1 1 157 € 3 080 255 5 2 Mundo Jurássico Domínio Cinemundo € 137 171 -53,3 912 € 1 027 453 3 3 Buzz Lightyear NOS Audiovisuais € 101 981 -47,4 1 023 € 344 880 2 4 Elvis Cinemundo € 93 478 - 803 € 93 478 1 5 O Telefone Negro Cinemundo € 58 928 - 667 € 58 928 1 6 Doutor Estranho no Multiverso da Loucura NOS Audiovisuais € 19 470 -58,4 255 € 1 934 400 8 7 Os Mauzões Cinemundo € 10 715 -29,5 135 € 588 105 11 8 Operação Secreta NOS Audiovisuais € 7 784 -63,8 95 € 65 613 3 9 Sonic 2: O Filme NOS Audiovisuais € 7 553 -50,2 103 € 1 108 584 13 10 Marmaduke Big Picture € 7 188 -56,1 95 € 81 973 4