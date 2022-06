Um executivo, a sua mulher e a sua família, num ponto em que as escolhas profissionais deste ameaçam destruir o equilíbrio familiar. Do visionário realizador nomeado para o Óscar Baz Luhrmann chega o drama da Warner Bros. Pictures “Elvis”, com Austin Butler e o vencedor de dois Óscares Tom Hanks. O filme explora a vida e a música de Elvis Presley (Butler) sob o prisma da complicada relação com o seu enigmático agente, Colonel Tom Parker (Hanks). A história mergulha na complexa dinâmica entre Presley e Parker ao longo de 20 anos, desde o início da carreira de Presley até ao seu estrelato sem precedentes, contrastando com as mudanças culturais e a perda da inocência da América. No centro desta jornada está uma das pessoas mais importantes da vida de Elvis, Priscilla Presley (Olivia DeJonge).

