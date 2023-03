Estreia animadora para "John Wick: Capítulo 4"

O início da carreira de "John Wick: Capítulo 4" nas salas excedeu as espectativas e chegou aos 137,5 milhões de dólares com 73,5M provenientes dos EUA e Canadá na maior estreia de sempre da série, enquanto restantes os 71 países envolvidos no maior lançamento internacional simultâneo de um filme "John Wick" faturaram 64 milhões.



O Reino Unido contribuiu com 6,7 milhões de dólares e a Alemanha chegou aos $5,5M. Na Austrália, este quarto capítulo obteve o segundo maior fim-de-semana de abertura do ano a nível local com 4,7 milhões de dólares.



A grande novidade da lista é o aparecimento da Rússia com uma receita estimada de 4,3 milhões de dólares. O mercado russo deixou de receber filmes norte-americanos desde que foi sujeito a sanções económicas e políticas decorrentes da invasão da Ucrânia. A Lionsgate, estúdio responsável pelo filme, defende-se com o facto de ter vendido os direitos a terceiros e de ser obrigada a respeitar os contratos assinados antes da guerra.



O México obteve uma receita de 4,2 milhões de dólares e a Índia chegou aos $3,5M.



Para lá do domínio do filme do Keanu Reeves o maior foco de atenção centra-se nos resultados da animação japonesa "Suzume" na China, com quase 50 milhões de dólares, e na Coreia do Sul, onde liderou o box office com $24M.







BOX OFFICE

Fim de semana (USD) Total (USD) # TÍTULO TOTAL RESTO DO MUNDO EUA TOTAL RESTO DO MUNDO EUA 1 John Wick: Capítulo 4 $137 525 000 $64 000 000 $73 525 000 $137 525 000 $64 000 000 $73 525 000 2 Suzume $57 714 000 $57 714 000 - $182 367 000 $182 367 000 - 3 Shazam! Fúria dos Deuses $21 800 000 $12 100 000 $9 700 000 $102 406 765 $56 100 000 $46 306 765 4 Gritos 6 $14 300 000 $5 900 000 $8 400 000 $139 292 710 $49 400 000 $89 892 710 5 Creed III $13 769 204 $5 400 000 $8 369 204 $245 888 997 $105 000 000 $140 888 997 6 Post Truth $12 728 500 $12 728 500 - $72 128 000 $72 128 000 - 7 65 $6 150 000 $2 900 000 $3 250 000 $49 034 000 $21 200 000 $27 834 000 8 The Best Is Yet To Come $4 507 000 $4 507 000 - $5 698 000 $5 698 000 - 9 Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania $3 620 000 $1 200 000 $2 420 000 $469 562 892 $259 700 000 $209 862 892 10 O Gato das Botas: O Último Desejo $2 930 000 $2 090 000 $840 000 $475 118 280 $291 098 000 $184 020 280





Dados: ComScore