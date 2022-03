Estreia mundial de "The Batman" vale 258 milhões de dólares

A abertura mundial de "The Batman" valeu 258,2 milhões de dólares.

Inferior em apenas 5% à estreia do último capítulo da era Christopher

Nolan, "O Cavaleiro das Trevas Renasce" (2012), mas 56% abaixo dos 587

milhões da extraordinária abertura de "Homem-Aranha: Sem Volta a Casa".



Como não podia deixar de ser, a maior fatia veio dos EUA, com $134M. No

resto do mundo, o maior mercado foi o Reino Unido com $18,1M, seguido do

México com $12,1M, a Austrália com $9,3M, o Brazil com $8,8M e França

com $8,4M.



Os próximos dois países a ter em conta são o Japão, que estreia o filme



a 11 de março, e a China, a 18 de março.