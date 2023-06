"Homem-Aranha: Através do Aranhaverso" agarra o primeiro lugar nas bilheteiras mundiais

O mais recente filme da saga "Homem-Aranha" chegou ao topo da bilheteira mundial no primeiro fim de semana com 208,6 milhões de dólares.



A personagem da Marvel, que desta vez aparece em versão animada, rendeu 120 milhões de dólares nas salas de cinema do Canadá e dos Estados Unidos, um arranque acima das espectativas do estudio, superior ao do filme anterior com o super-herói e o segundo maior fim-de-semana de estreia do ano no mercado norte-americano, atrás de "Super Mario - O filme".



A estreia nas bilheteiras internacionais atingiu os 88,1 milhões de dólares. A China liderou com $17,3M. Seguiu-se o México com $11.6M, e o Reino Unido com $11,5M. A Austrália com $5,3M e o Brasil e a França com $3,7M cada completam o top 5 mundial do filme.



A Europa arrecadou $30.5M, seguida da Ásia com $27.1M e da América Latina com $23.3M.



O filme estreou em 59 países com o Japão e a Coreia a juntarem-se à lista no final de junho.



Em segundo lugar na lista de filmes mais vistos em todo o mundo, com 82,9 milhões de dólares, surge a versão de acção real de "A Pequena Sereia", da Disney, que liderou a tabela na semana passada durante os primeiros dias de exibição nos cinemas.



No último lugar do pódio está "Velocidade Furiosa X", que arrecadou 50,7 milhões de dólares.



O sucesso sul coreano "The Roundup: No Way Out" ficou em 4º lugar, com $25M e "Guardiões da Galáxia Volume 3" ocupa o 5.º posto, com $22,6M em bilheteira.







BOX OFFICE

Fim de semana (USD) Total (USD) # TÍTULO TOTAL RESTO DO MUNDO EUA TOTAL RESTO DO MUNDO EUA 1 Homem-Aranha: Através do Aranhaverso $208 600 000 $88 100 000 $120 500 000 $208 600 000 $88 100 000 $120 500 000 2 A Pequena Sereia $82 900 000 $42 300 000 $40 600 000 $326 707 067 $140 500 000 $186 207 067 3 Velocidade Furiosa X $50 645 000 $41 405 000 $9 240 000 $603 269 765 $474 804 000 $128 465 765 4 The Roundup: No Way Out $25 385 000 $25 185 000 $200 000 $27 911 000 $27 711 000 $200 000 5 Guardiões da Galáxia Volume 3 $22 600 000 $12 400 000 $10 200 000 $780 111 454 $457 400 000 $322 711 454 6 Boogeyman $20 000 000 $7 700 000 $12 300 000 $20 000 000 $7 700 000 $12 300 000 7 Super Mario Bros. O Filme $11 762 000 $8 412 000 $3 350 000 $1 300 232 270 $733 955 000 $566 277 270 8 Castle In The Sky $6 016 100 $6 016 100 - $12 773 100 $12 773 100 - 9 Doraemon the Movie: Nobita's Sky Utopia $4 159 000 $4 159 000 - $42 330 000 $42 330 000 - 10 Godspeed $3 887 100 $3 887 100 - $154 990 000 $154 990 000 -





Dados: ComScore