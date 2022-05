Homenagem a Juliette Binoche no Festival de San Sebastian

Juliette Binoche é a figura em destaque no cartaz oficial da 70ª edição do Festival de Cinema de San Sebastian que decorrerá de 16 a 24 de setembro.







A atriz francesa irá receber um prémio em reconhecimento pela sua carreira na gala que incluirá a projecção de "Avec amour et acharnement", de Claire Denis, vencedor do Urso de Prata para melhor realização no último Festival de Berlim.

Uma das actrizes europeias mais internacionalmente reconhecidas, vencedora de um Oscar em 1996 pelo seu trabalho em "O Paciente Inglês", de Anthony Minghella, Binoche visitará San Sebastian pela quarta vez para receber um dos Prémios Donostia deste ano, em reconhecimento de uma extensa carreira que a viu representar quase 75 personagens, desde heroínas com poder a seres frágeis, figuras históricas, papéis dramáticos, ou comédia.