Mário e Cláudia atravessam um processo de divórcio conflituoso, marcado pela disputa da guarda dos dois filhos (Mateus de 6 anos e Francisco de 7). Mário é arquiteto e um pai diferente do tradicional, que vê na alegria a principal regra daeducação, mas, por incúria ou azar, sujeita os filhos a situações pouco convencionais. Já Cláudia, que tem um lugar de responsabilidade numa rede de hotéis multinacional, é focada no trabalho e obcecada com a estabilidade. E a instabilidade de Mário chocacom as suas preocupações. As crianças moram alternadamente com os progenitores, mas esse regime tácito é posto em causa quando Cláudia aceita um emprego noutro país, situação que levará os pais a reavaliar muitas das suas certezas e a questionar os efeitos das suas divergências sobre a felicidade dos filhos.

