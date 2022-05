La Caja - A Caixa

Hatzín, um adolescente mexicano que mora com a Avó, viaja para recolher os restos mortais do pai, de quem tem apenas memórias e fotografias e que foi encontrado numa vala comum na imensa paisagem deserta do México. No regresso, tem um inesperado encontro com Mário, um homem idêntico ao seu pai. Convencido de que se trata mesmo do pai, insiste em manter-se perto de Mário. À medida que se vai envolvendo no seu mundo, é confrontado com uma série de dilemas morais e questões que vão muito para além da sua maturidade.

