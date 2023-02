Leonora addio

Antes de morrer, o Nobel da Literatura Luigi Pirandello tinha definido que não queria duas coisas: nem funeral nem homenagens. Mas acaba por ter três funerais. Este filme conta esta história, recorrendo a imagens do próprio dramaturgo entrecortadas com a ficção, quase duas décadas após a sua morte, e do momento em que as suas cinzas são transferidas para a sua terra natal, conforme os desejos da família e do próprio. Mas esta transferência é marcada por vários acontecimentos surreais, alguns baseados nas obras do próprio escritor. A escolha formal pela alternância entre a cor e o preto e branco serve tanto a narrativa como a coreografia emocional, mostrando o luto que o país sentiu pelo seu autor, num filme que é também uma homenagem a Vittorio Taviani, irmão de Paolo, com quem colaborou em 28 filmes.

