Mínimos 2: A Ascensão de Gru

Este Verão, o maior franchise de animação à escala global, traz-nos a história do encontro do maior supervilão do mundo –aqui um desconhecido jovem de 11 anos - e os seus divertidos Mínimos, que se tornaram na equipa mais ‘mal disposta’ do cinema, e enfrentam agora a mais implacável força criminal alguma vez já reunida.

Recomendamos: Veja mais Trailers/Cartazes/Sinopses de Animação