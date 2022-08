"Mínimos" ainda na frente e audiência em queda

"Mínimos 2: A Ascensão de Gru" manteve a liderança do box office português por mais um fim de semana com 26 829 espectadores. Segundo filme mais visto, "Thor: Amor e Trovão" recebeu 20 813 espectadores.



Terceiro lugar para "DC Liga dos Super-Pets", a melhor das estreias, visto por 18 589 pessoas entre quinta e domingo, diante de "Top Gun Maverick" que, à décima semana continua a integrar o top 5.



Tal como sucede em grande parte do mundo, a exibição de cinema em sala em Portugal sofre da falta das grandes produções norte-americanas, um problema que irá durar até ao início do outono.



De acordo com os números do ICA, este fim de semana venderam-se apenas 110 062 bilhetes, quase 11 mil menos do que no fim de semana anterior.







BOX OFFICE

Título Distribuidor Receita do fim de semana (€) Variação % # de sessões Receita Acumulada (€) Semana 1 Mínimos 2: A Ascensão de Gru Cinemundo € 144 718 -32,3 1 054 € 2 074 946 5 2 Thor: Amor e Trovão NOS Audiovisuais € 129 486 -28,2 1 070 € 1 601 326 4 3 DC Liga dos Super-Pets Cinemundo € 98 701 100 1 068 € 98 701 1 4 Top Gun: Maverick NOS Audiovisuais € 72 004 -12,5 597 € 3 962 145 10 5 Que Mal Fizemos Todos a Deus? Outsider Films € 41 226 -13,8 481 € 115 789 2 6 2 Duros de Roer Pris Audiovisuais € 27 138 -37,7 282 € 168 229 3 7 Mundo Jurássico Domínio Cinemundo € 16 441 -28,3 160 € 1 403 329 8 8 Elvis Cinemundo € 13 222 -30,2 128 € 372 706 6 9 Cerco Americano Pris Audiovisuais € 9 495 100 214 € 9 495 1 10 O Telefone Negro Cinemundo € 9 087 -42,2 82 € 261 371 6





ESPECTADORES

Título Distribuidor Espectadores Variação % # de sessões Total de espectadores Semana 1 Mínimos 2: A Ascensão de Gru Cinemundo 26 829 -32,5 1 054 386 329 5 2 Thor: Amor e Trovão NOS Audiovisuais 20 813 -28,9 1 070 258 640 4 3 DC Liga dos Super-Pets Cinemundo 18 589 - 1 068 18 589 1 4 Top Gun: Maverick NOS Audiovisuais 12 167 -12,9 597 625 453 10 5 Que Mal Fizemos Todos a Deus? Outsider Films 7 114 -14,1 481 20 202 2 6 2 Duros de Roer Pris Audiovisuais 4 689 -38,6 282 29 799 3 7 Mundo Jurássico Domínio Cinemundo 2 883 -27,9 160 235 245 8 8 Elvis Cinemundo 2 265 -30 128 63 969 6 9 Cerco Americano Pris Audiovisuais 1 636 - 214 1 636 1 10 O Telefone Negro Cinemundo 1 601 -41,9 82 46 256 6





Dados: ICA