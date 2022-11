Morreu o produtor e realizador António da Cunha Telles

António da Cunha Telles, membro honorário da Academia Portuguesa de Cinema, foi agraciado em 2018 pela Presidência da República com o grau de Grande-oficial da Ordem do Infante D. Henrique.





"Formou o gosto de uma geração" - Presidente da República



O Presidente da República lamentou a morte de António da Cunha Telles, considerando que foi uma das figuras fundamentais do Cinema Novo português e que "formou o gosto de uma geração".



Marcelo Rebelo de Sousa, fez publicar uma mensagem de pesar no sítio oficial da Presidência através da qual "envia condolências à família de António Cunha Telles".



Segundo o Presidente da República, o produtor e cineasta, "tendo possibilitado a existência de um cinema mais exigente, também formou o gosto de uma geração, distribuindo algum do mais destacado cinema de autor da década de 1970".



"À família de António Cunha Telles, que deu continuidade ao seu ofício, manifesto o meu pesar e o reconhecimento pelo trabalho de um homem que nos ajudou a sermos do nosso tempo", declara Marcelo Rebelo de Sousa.



Nesta nota, António Cunha Telles é apontado como uma das figuras fundamentais do Cinema Novo português, enquanto produtor.



Marcelo Rebelo de Sousa, condecorou-o com o grau de grande-oficial da Ordem do Infante D. Henrique em 2018.