Não Te Preocupes Querida

Alice (Pugh) e Jack (Styles) têm a sorte de viver na comunidade idealizada de Vitória, a cidade experimental que foi construída para abrigar os homens que trabalham para o ultrassecreto Projeto Vitória e as suas famílias. O otimismo social da década de 50, exacerbado pelo CEO do projeto, Frank (Pine) – que serve tanto como visionário corporativo como treinador de vida motivacional – é a base da vida quotidiana desta utopia. Enquanto os maridos passam todos os dias na sede do Projeto Vitória, a trabalhar no “desenvolvimento de materiais progressivos”, as suas mulheres - incluindo a elegante parceira de Frank, Shelley (Chan) - têm a oportunidade de poder passar os seus dias a desfrutar da beleza, luxo e da vida social da comunidade. A vida é perfeita, com a companhia a responder a todas as necessidades dos residentes. Tudo o que pedem em troca é discrição e compromisso cego à causa de Vitória. Mas quando pequenas falhas na sua vida perfeita começam a aparecer, debaixo da atrativa fachada, Alice não consegue resistir a perguntar-se o que é que estarão realmente a fazer em Vitória. Quanto é que Alice está disposta a arriscar para desmascarar o que se está a passar neste pedaço de paraíso?

