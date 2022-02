O Bando de Ned Kelly

Kelly foi um dos bandidos australianos mais famosos de todos os tempos. Inspirado no romance de Peter Carey, este filme retrata a ascensão e a queda do rebelde australiano Ned Kelly, consagrado como o maior fugitivo do país, e do seu gangue, quando escapam às autoridades durante a década de 1870.

