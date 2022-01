 «O Bom Patrão» de Fernando Aranoa ou a mesquinhez e a ambiguidade nas relações laborais

Esta semana estreia em Portugal o filme "O Bom Patrão", recordista com 20 nomeações para os Prémios Goya da academia espanhola de cinema. O CINEMAX falou com o realizador a propósito do tema do filme, do seu protagonista, o ator Javier Bardem, e sobre as hipóteses de um Oscar.











Sim, 20 são muitíssimas, não podia esperar algo semelhante… é um recorde, nunca sucedera. É verdade que tínhamos a esperança de que podia ser nomeado porque o filme quando estreou no festival de San Sebastian foi recebido de forma muito calorosa pela crítica e pelo público e a própria academia norte americana de cinema tinha pré-seleccionado o filme como representante espanhol ao Óscar de melhor filme internacional, contávamos que teria nomeações, mas não com tantas. É uma grande surpresa, uma maravilhosa surpresa que tenham sido nomeados oito actores, é quase o elenco todo.

Como se explica o êxito?



E a nomeação para o Óscar de melhor filme internacional?