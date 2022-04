Do aclamado realizador Robert Eggers (“O Farol”, “A Bruxa”) chega “O Homem do Norte”, um filme com um elenco de estrelas que reúne Alexander Skarsgard, Anya Taylor-Joy, Nicole Kidman, Ethan Hawke, Willem Dafoe e Björk. “O Homem do Norte” é um thriller épico de vingança que explora quão longe um príncipe Viking é capaz de ir para fazer justiça pelo assassinato do seu pai.

